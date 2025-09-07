Мир
Российское посольство заявило о русофобии в Бельгии

Посольство РФ: Бельгия сильнее встраивается в ряды наиболее русофобской части ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Руководство Бельгии все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части государств-членов Европейского союза и НАТО, а также лжет своему народу о желании России напасть на Брюссель, заявило в Telegram-канале посольство РФ в Бельгии.

Как отметили дипломаты, руководство Бельгии стремительно отходит от прежде декларируемой умеренности во внешних делах.

В посольстве подчеркнули, что заявления делаются «невзирая на все ощутимые экономические и социальные издержки, перекладываемые на плечи простых бельгийцев». Таким образом дипломатическое представительство высказалось о заявлении главы Минобороны Бельгии Тео Франкена о том, что российская сторона якобы способна до 2030 года «инфильтрироваться» в одно из государств НАТО.

Ранее стало известно, что Бельгия не будет передавать замороженные активы России Украине.

