Премьер Японии решил уйти в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку

Стало известно о решении премьер-министра Японии Сигэру Исибы уйти в отставку. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Отмечается, что данное намерение связано с желанием Исибы избежать раскола в возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

«В связи с необходимостью принятия решения о проведении внеочередных президентских выборов ЛДП 8-го числа премьер-министр Исиба решил уйти в отставку, мотивируя это желанием избежать раскола в партии», — говорится в сообщении издания.

В свою очередь, в июле Исиба опровергал слухи о его планах уйти в отставку. При этом источники газеты Mainichi рассказывали, что Исиба собирался уйти в отставку после провала на выборах ЛДП.