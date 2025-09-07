Россиян предупредили о последствиях приема энергетиков в жару

Диетолог Лебедева: Энергетики в жару повышают риск тромбозов

Употребление энергетиков в жару повышает риск тромбозов, рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. В разговоре с «Лентой.ру» специалист предупредила о последствиях приема популярного у подростков напитка в теплую погоду.

«Жаркая погода сама по себе создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему: увеличивается частота пульса, расширяются сосуды, организм теряет больше жидкости. Добавление энергетиков в этот период может усугубить ситуацию — кофеин и стимуляторы (таурин, гуарана) усиливают мочегонный эффект и повышают давление», — объяснила Лебедева.

Диетолог предупредила, что кофеин и жара ускоряют потерю жидкости, что ведет к сгущению крови и повышает риск тромбозов. Она сообщила, что у людей с сердечными патологиями возможны приступы тахикардии, особенно при избыточном употреблении.

Сочетание с алкоголем вдвойне опасно: энергетик маскирует опьянение, но не нейтрализует его действие, а усиленная нагрузка на сердце может привести к гипертоническому кризу или коллапсу Анастасия Лебедева доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ

В жару специалист рекомендовала отдавать предпочтение воде, изотоникам или зеленому чаю.

«Если пьете энергетик, то не более одной банки в день и только при отсутствии хронических болезней сердца. Мешать алкоголь с энергетиком категорически нельзя», — заключила она.

