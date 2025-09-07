Забота о себе
Россиян предупредили о последствиях приема энергетиков в жару

Диетолог Лебедева: Энергетики в жару повышают риск тромбозов
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Fotos593 / Shutterstock / Fotodom

Употребление энергетиков в жару повышает риск тромбозов, рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. В разговоре с «Лентой.ру» специалист предупредила о последствиях приема популярного у подростков напитка в теплую погоду.

«Жаркая погода сама по себе создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему: увеличивается частота пульса, расширяются сосуды, организм теряет больше жидкости. Добавление энергетиков в этот период может усугубить ситуацию — кофеин и стимуляторы (таурин, гуарана) усиливают мочегонный эффект и повышают давление», — объяснила Лебедева.

Диетолог предупредила, что кофеин и жара ускоряют потерю жидкости, что ведет к сгущению крови и повышает риск тромбозов. Она сообщила, что у людей с сердечными патологиями возможны приступы тахикардии, особенно при избыточном употреблении.

Сочетание с алкоголем вдвойне опасно: энергетик маскирует опьянение, но не нейтрализует его действие, а усиленная нагрузка на сердце может привести к гипертоническому кризу или коллапсу

Анастасия Лебедевадоцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ

В жару специалист рекомендовала отдавать предпочтение воде, изотоникам или зеленому чаю.

«Если пьете энергетик, то не более одной банки в день и только при отсутствии хронических болезней сердца. Мешать алкоголь с энергетиком категорически нельзя», — заключила она.

Ранее кардиолог Мария Чайковская заявила, что дневная сонливость чаще всего возникает из-за стресса. Чтобы избавиться от дневной сонливости, она рекомендовала каждый день просыпаться в одно и то же время, после чего сразу включать яркий свет как минимум на 20-30 минут. Помочь взбодриться также могут 10-20 минут быстрой ходьбы или интенсивных упражнений.

Врач добавила, что при сильной сонливости можно поспать днем. Однако такой сон должен длиться не больше 10-20 минут, причем планировать его необходимо до 15:00.

