08:47, 7 сентября 2025Путешествия

Путешествующий по миру турист описал жителей в Румынии фразой «любят русских»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Путешествующий по миру тревел-блогер описал жителей Румынии фразой «любят русских». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Побывавший в городе Констанце, расположенном на берегу Черного моря, турист отметил, что проживание, питание и развлечения на этом курорте обойдутся дешевле, чем в Сочи или Геленджике. Это привлекает россиян. «В отличие от немцев, которые считаются скрягами и экономят на всем, русские туристы гуляют "на полную катушку". Поэтому, наших отдыхающих тут очень ценят», — поделился мнением блогер.

Он уточнил, что для въезда в эту восточноевропейскую страну можно использовать не только Шенген, но и национальную визу. А большая часть населения Румынии неплохо говорит по-русски. «Так что с местными всегда можно найти общий язык. А румынские девушки очень любят "нашего брата" еще и потому, что те готовы делать щедрые подарки», — пришел к выводу путешественник.

Ранее этот российский путешественник побывал в Чехии и описал местных девушек словами «любят мини-юбки». Автор публикации отметил, что такой одежды не стесняются и немолодые чешки.

