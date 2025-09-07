Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:33, 7 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали самые опасные сочетания с водкой

Гастроэнтеролог Чистик призвала не смешивать водку с кофе и энергетиками
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Некоторые напитки нельзя смешивать с крепким алкоголем, предупредила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. Самые опасные сочетания она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Энергетики, крепкий кофе и чай не стоит сочетать с водкой, так как они маскируют опьянение, из-за чего человек выпивает больше, чем нужно. Также эти напитки ускоряют всасывание этанола в кровь, что приводит к перегрузке сердца и нервной системы. Итог — повышенный риск аритмий, обезвоживания и травм», — рассказала врач. Помимо этого, такое сочетание провоцирует тахикардию, ухудшает сон и делает утреннее похмелье более выраженным.

Также Чистик призвала не смешивать водку с популярными сильногазированными напитками, в том числе и колой. Она объяснила, что газировки ускоряют опорожнение желудка, поэтому алкоголь быстрее попадает в кровь. Это приводит к резкому росту концентрации уровня этанола в крови и, как следствие, более тяжелому опьянению, а сладкие добавки создают нагрузку на печень и поджелудочную железу. Врач добавила, что диетические газировки усиливают опьянение еще сильнее, чем обычные.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Ранее кандидат химических наук Алексей Панов предупредил россиян об опасности энергетиков в сочетании с некоторыми продуктами. По его словам, опасность подобных напитков усиливается, если смешивать их с алкоголем, чаем, кофе, жирной пищей и цитрусовыми.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины заявил о серьезной эскалации конфликта с Россией

    Масштабный оползень зафиксирован во французских Альпах

    Фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России

    Стало известно о недовольстве немцев работой Мерца

    Песков и Эрдоган поговорили по-турецки на саммите ШОС в Китае

    На Западе сделали предупреждение «играющему в игры с Путиным» Зеленскому

    Москвичам пообещали идеальное бабье лето на следующей неделе

    Экс-депутат Рады назвал причину пожара в здании правительства Украины

    В России ответили на заявление Украины об эскалации конфликта

    Россиянин избил палкой облаявшую его дочь чихуахуа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости