16:30, 1 сентября 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности энергетиков в сочетании с некоторыми продуктами

Химик Панов назвал сочетание энергетиков и алкоголя наиболее опасным
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AntonioGuillem / Getty Images

Энергетические напитки в сочетании с некоторыми продуктами могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов в беседе с Life.ru.

Эксперт рассказал, что энергетики содержат кофеин, таурин и сахар, поэтому оказывают сильное влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему. По его словам, опасность этого воздействия многократно повышается, если сочетать энергетики с алкоголем, чаем, кофе, жирной пищей и цитрусовыми.

Наиболее опасным сочетанием химик назвал коктейль из энергетика и алкоголя. «Алкоголь действует как депрессант, а энергетик как стимулятор. Такое противодействие может привести к тому, что человек не ощущает степень опьянения, продолжает пить, и в результате получает тяжелую интоксикацию», — объяснил последствия специалист.

По словам Панова, энергетики в сочетании с жирной пищей дают непредсказуемые последствия и усиливают нагрузку на печень. Вместе с цитрусовыми они раздражают желудок, а с кофе, чаем и шоколадом повышают риск передозировки кофеина.

Ранее кардиолог Ирина Тарасова предупредила, что энергетики, а также чай и кофе опасны для здоровья сосудов. По ее словам, избыток кофеина в этих напитках повышает тонус сосудов, учащает сердцебиение и может спровоцировать значительные скачки давления.

