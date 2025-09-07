Спорт
09:03, 8 сентября 2025Спорт

Российский хоккеист рассказал о раздражающей жизни в Америке

Вратарь «Ак Барса» Бердин: В Америке меня раздражало все, хотел обратно в Россию
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский голкипер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Михаил Бердин рассказал, что ему не нравилось жить в Америке. Об этом он сообщил в интервью изданию «Вечерняя Казань».

Хоккеист заявил, что жизнь за океаном была ему в тягость. «Каждый год в Америке я себя уговаривал. Говорил сам себе: "Миша, потерпи еще годик, а там посмотрим"», — заявил Бердин.

Спортсмен отметил, что во время жизни в США скучал по дому и хотел вернуться обратно домой. «Раздражало все. Я надеялся, что день пройдет как можно быстрее, чтобы скорее оказаться в России. Увидеть родных, наших людей», — добавил он.

27-летний Бердин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В драфте НХЛ 2016 года был выбран в шестом раунде под общим 157-м номером командой «Виннипег Джетс». В Северной Америке выступал за «Су-Фолс Стэмпид», «Манитоба Мус», а также «Джэксонвилл Айсмен». В августе 2025 года спортсмен подписал контракт на один сезон с казанским «Ак Барсом».

Ранее российский хоккеист Василий Пономарев, выступавший в НХЛ в составе «Каролины Харрикейнс» рассказал о криминале в Северной Америке. Пономарев признал, что лично с этим явлением не сталкивался.

