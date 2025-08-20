Спорт
17:49, 20 августа 2025Спорт

Российский хоккеист рассказал о криминале в Северной Америке

Российский хоккеист Пономарев: К счастью, с криминалом в Америке не сталкивался
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Российский хоккеист Василий Пономарев, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Каролины Харрикейнс» рассказал о криминале в Северной Америке. Его слова приводит Metaratings.

Пономарев признал, что лично с криминалом не сталкивался. «После игр мы с пацанами ходили в один и тот же бар, чтобы расслабиться и поговорить. В один момент я сказал: "Может быть, сходим в другое место? Мы весь год ходим в один и тот же бар!" Ребята ответили, что в другом заведении постоянно происходит стрельба, так что вопрос сам по себе отпал», — вспомнил хоккеист.

Помимо НХЛ, 23-летний Пономарев выступал в Американской хоккейной лиге. В июне 2025 года спортсмен вернулся в Россию, подписав трехлетний контракт с омским «Авангардом».

Ранее российский защитник клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» Владислав Гавриков рассказал о «жести» жизни в США. Он признался, что его беспокоит количество бездомных в Лос-Анджелесе. «Там прямо жесть. Если дольше минуты стоять на красном светофоре, то может не поздоровиться. Странненько, опасненько», — заявил Гавриков.

