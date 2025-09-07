Сборная России разгромила Катар

Сборная России со счетом 4:1 победила Катар в товарищеском матче

Сборная России по футболу разгромила команду Катара в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая прошла в Эр-Райяне на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд», завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Забитыми мячами у сборной России отметились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У катарцев отличился Акрам Афиф.

Ранее сообщалось, что пять футболистов покинули сборную России и не вошли в состав на матч с Катаром. Во встрече не приняли участия вратарь Александр Максименко и полузащитник Руслан Литвинов (оба — московский «Спартак»), защитник «Ростова» Илья Вахания, а также полузащитники Александр Черников («Краснодар») и Кирилл Глебов (ЦСКА). Всего в Катар отправились 24 футболиста.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.