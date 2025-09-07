Россия
23:27, 7 сентября 2025Россия

Симоньян назвала самое победоносное оружие России

Симоньян назвала силу духа самым победоносным оружием России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Самым победоноснейшим оружием России и русского народа является сила духа, в эфире «Россия 1» заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

По словам журналиста, самое мощное оружие России не «Орешник» и не ядерная триада.

«Самое победоносное оружие — это сила духа. Мы выигрывали всегда силой духа. И мы должны воспитывать и поддерживать в себе эту силу духа», — подчеркнула она.

Ранее Симоньян назвала мечту Запада относительно России и спецоперации. По ее словам, это появление у россиян усталости от СВО.

