7 сентября 2025

В России высказались о следующем этапе переговорного процесса с Украиной

Сенатор Джабаров: Россия готова к переговорам, но Украина к ним не готова
Россия готова к переговорам, но Украина к ним не готова, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так о следующем этапе переговорного процесса сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Все наши позиции были подробно изложены нашим президентом на пресс-конференции в Пекине. Мы готовы к переговорам, но сама Украина к переговорам не готова. Она мечтает о перемирии для того, чтобы сгруппировать свои силы, чтобы им успели поставить новое оружие. Поэтому я думаю, что украинцы однозначно не хотят мира. Им нужна война», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, пока Киев поддерживают Германия, Франция и Великобритания, так это и будет продолжаться.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России. После удара армии РФ по целям на территории Украины она заявила, что Москва якобы издевается над дипломатией. Председатель ЕК отметила, что Кремль снова «издевается над дипломатией» и «презирает международное право». Она пообещала, что Европа продолжит поддерживать Украину.

