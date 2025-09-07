Сотрудников «тюрьмы для собак» в Подмосковье допросили и отпустили

РИА Новости: Сотрудников передержки в Чехове, где избивали собак, допросили в СК

Сотрудников сервиса передержки DogTown из Подмосковья, где избивали собак, допросили в Следственном комитете (СК) РФ и отпустили. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все сотрудники были допрошены в СК. Они не задержаны», — заявили российскому информационному агентству в пресс-службе главка МВД России. Там отметили, что делом об издевательствах над животными будем заниматься МВД.

О том, что клиенты DogTown, расположенного в подмосковном Чехове, пожаловались на жестокое обращение с животными, стало известно 5 сентября. Среди собак, содержавшихся там, оказались питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская).

Ранее о методах дрессировки своей экс-начальницы рассказала бывшая сотрудница передержки. По ее словам, собак держали в тесных клетках и «корректировали» их поведение при помощи электронных ошейников, а тех животных, которые часто лаяли — избивали.

