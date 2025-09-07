Бывший СССР
Среди пострадавших от удара ВСУ по парку в Донецке оказались дети

ТАСС: Среди пострадавших от атаки ВСУ в парке Донецка есть дети
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

По предварительной информации, в числе пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в парке «Гулливер» Донецке оказались дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник отметил, что парк «Гулливер» является многолюдным. По его словам, удар ВСУ пришелся на место, где гуляли семьи с детьми. «...Среди пострадавших, предварительно, есть дети», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали парк в Донецке. Парк открыли недавно: он находится в Калининском районе города.

Известно, что за несколько секунд до взрыва в небе слышали звук дрона. Кроме того, перед атакой ВСУ в небе над центром города прозвучало несколько взрывов.

    Обсудить
