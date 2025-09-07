Стало известно о серьезном запрете от врачей Александру Панкратову-Черному

Врачи поставили актеру Александру Панкратову-Черному запрет на курение

Стало известно о серьезном запрете от врачей советскому и российскому актеру Александру Панкратову-Черному. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что летом текущего года медики обнаружили у 76-летней знаменитости серьезные проблемы с легкими, появившиеся на фоне хронического бронхита. Так, специалисты поставили звезде запрет на курение. При этом известно, что артист курит с 14 лет.

В свою очередь, жена Панкратова-Черного рассказала Telegram-каналу, что в настоящее время актер полностью не бросил вредную привычку, однако сократил употребление табака примерно в два раза.

