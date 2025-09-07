Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:35, 7 сентября 2025Культура

Стало известно о серьезном запрете от врачей Александру Панкратову-Черному

Врачи поставили актеру Александру Панкратову-Черному запрет на курение
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стало известно о серьезном запрете от врачей советскому и российскому актеру Александру Панкратову-Черному. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что летом текущего года медики обнаружили у 76-летней знаменитости серьезные проблемы с легкими, появившиеся на фоне хронического бронхита. Так, специалисты поставили звезде запрет на курение. При этом известно, что артист курит с 14 лет.

В свою очередь, жена Панкратова-Черного рассказала Telegram-каналу, что в настоящее время актер полностью не бросил вредную привычку, однако сократил употребление табака примерно в два раза.

Ранее 7 сентября сообщалось, что народный артист России Олег Газманов оказался в больнице после концерта на Камчатке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве после рекордной атаки Российской армии горит здание правительства Украины. Огонь охватил тысячу квадратных метров

    Большинство российских регионов воспользовались законом о борьбе с «наливайками»

    Тарасова оценила возможность возвращения Валиевой в фигурное катание

    В Британии указали на противоречие в суждениях Запада о России

    Сальдо охарактеризовал Херсон как чисто русский город

    В Госдуме высказались об идее повысить возраст молодежи до 45 лет

    Стали известны подробности встречи Путина с Моди в Китае

    Российские войска выбили ВСУ из ключевого села в Сумской области

    Названы конкурентные преимущества двух новинок «АвтоВАЗа»

    Стало известно о серьезном запрете от врачей Александру Панкратову-Черному

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости