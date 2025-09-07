Экономика
11:48, 7 сентября 2025

Суд взыскал с известного российского комика плату за коммуналку

Суд взыскал с Тимура Батрутдинова плату за коммунальные платежи, тепло и свет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Суд взыскал с известного российского комика, экс-резидента Comedy Club, актера и телеведущего Тимура Батрутдинова плату за коммунальные платежи, тепло и свет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

Итоговая сумма взыскания не уточняется. Речь, согласно данным суда, идет о квартире на юго-востоке Москвы. Батрутдинов ранее заявлял, что проживает в Печатниках.

Ранее комик Гарик Харламов сообщил, что Батрутдинов едва не утонул во время исполнения фокуса Гудини. Его бывший партнер по Comedy Club принимал участие в проекте «Цирк со звездами». Батрутдинов согласился выполнить фокус, который лично организовал внук иллюзиониста Гарри Гудини.

По задумке, комика должны были обмотать цепями и опустить вниз головой в колбу с водой. После этого Батрутдинов должен был выйти с другой стороны полностью невредимым. Однако в ходе выполнения фокуса возникли проблемы. Вскоре после погружения на поверхности воды стали появляться многочисленные пузыри, а голова юмориста — синеть. Позднее Батрутдинов рассказывал, что он от испуга выпустил весь воздух, потому что вода оказалась ледяной, а не теплой.

