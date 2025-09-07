Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 7 сентября 2025Мир

Трамп ответил двумя словами на вопрос о применении силы против Венесуэлы

Трамп ответил на вопрос о применении силы против Венесуэлы словами «вы узнаете»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: DONALD TRUMP / TRUTH SOCIAL / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил всего двумя словами на вопрос о возможности применения силы со стороны Вашингтона против Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы узнаете», — заявил американский лидер в ответ на вопрос журналистов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. Позже Трамп подтвердил слова Рубио насчет удара.

До этого в Белом доме заявили о готовности президента задействовать всю военную мощь США для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.

При этом в указанной стране усомнились в правдивости сообщения Вашингтона об ударе по судну венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua «с большим количеством наркотиков».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан

    Сотни пассажиров застряли в российском аэропорту из-за угрозы БПЛА

    Пригожин прокомментировал конфликт Крида и Мизулиной

    Трамп ответил двумя словами на вопрос о применении силы против Венесуэлы

    Умер культовый российский писатель-фантаст

    Сборная России разгромила Катар

    Арестованному в Москве чемпиону мира по тхэквондо предъявили четыре обвинения

    Лидеров ЕС призвали поехать в Москву

    Ферстаппен выиграл Гран-при Италии

    Трамп подтвердил готовность к новому этапу санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости