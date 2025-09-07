Трамп ответил двумя словами на вопрос о применении силы против Венесуэлы

Трамп ответил на вопрос о применении силы против Венесуэлы словами «вы узнаете»

Президент США Дональд Трамп ответил всего двумя словами на вопрос о возможности применения силы со стороны Вашингтона против Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы узнаете», — заявил американский лидер в ответ на вопрос журналистов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. Позже Трамп подтвердил слова Рубио насчет удара.

До этого в Белом доме заявили о готовности президента задействовать всю военную мощь США для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.

При этом в указанной стране усомнились в правдивости сообщения Вашингтона об ударе по судну венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua «с большим количеством наркотиков».