Мир
02:11, 7 сентября 2025Мир

Трамп сообщил о возможном продолжении военных операций в Карибском море

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US Navy / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в письме спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли о возможном продолжении «военных операций» после уничтожения Штатами судна с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Алайна Трин в соцсети X.

«На данный момент невозможно определить полный масштаб и продолжительность необходимых военных операций. Вооруженные силы США продолжают оставаться в готовности для проведения военных действий», — сказано в тексте письма, которое датируется 4 сентября.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. Позже сам Трампа подтвердил слова Рубио насчет удара.

До этого в Белом доме заявили о готовности американского президента задействовать всю военную мощь США для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.

При этом в Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об ударе по судну венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua «с большим количеством наркотиков».

    Все новости