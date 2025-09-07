Трамп сообщил о возможном продолжении военных операций в Карибском море

Журналистка Грин: Трамп допустил возможное продолжение операций в Карибском море

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в письме спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли о возможном продолжении «военных операций» после уничтожения Штатами судна с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Алайна Трин в соцсети X.

«На данный момент невозможно определить полный масштаб и продолжительность необходимых военных операций. Вооруженные силы США продолжают оставаться в готовности для проведения военных действий», — сказано в тексте письма, которое датируется 4 сентября.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. Позже сам Трампа подтвердил слова Рубио насчет удара.

До этого в Белом доме заявили о готовности американского президента задействовать всю военную мощь США для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.

При этом в Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об ударе по судну венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua «с большим количеством наркотиков».