Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:26, 7 сентября 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о попадании в госпиталь с наемниками

Боец ВСУ попал в госпиталь с наемниками бригады «Магура» из Латинской Америки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик рассказал, как лежал в госпитале с латиноамериканскими наемниками из 47-й бригады. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он попал в 61-й военный госпиталь Белопольского района Сумской области Украины.

«Были иностранцы, они рассказывали, что они с "Магуры". "Магура" — это 47-я бригада. Был, по-моему, колумбиец один, был парагваец и аргентинец», — подчеркнул бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что наемники разговаривали исключительно на испанском.

Ранее четверо мексиканских наемников, воевавших в рядах ВСУ в бригадах «Магура» и «Хартия», погибли в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан

    Пленный боец ВСУ рассказал о попадании в госпиталь с наемниками

    В России объяснили причины нападок со стороны глобалистов

    Несколько человек пострадали при ударе ВСУ по парку в Донецке

    Стало известно об избиении командирами солдат ВСУ до смерти

    Раскрыта тактика ВСУ при отступлении

    В России началось полное лунное затмение

    В США обвинили Россию в эскалации конфликта на Украине

    ВСУ безуспешно попытались атаковать в направлении Щербиновки в ДНР

    Российская армия вышла на ближайшие подступы к городу Димитров в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости