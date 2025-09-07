Пленный боец ВСУ рассказал о попадании в госпиталь с наемниками

Боец ВСУ попал в госпиталь с наемниками бригады «Магура» из Латинской Америки

Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик рассказал, как лежал в госпитале с латиноамериканскими наемниками из 47-й бригады. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он попал в 61-й военный госпиталь Белопольского района Сумской области Украины.

«Были иностранцы, они рассказывали, что они с "Магуры". "Магура" — это 47-я бригада. Был, по-моему, колумбиец один, был парагваец и аргентинец», — подчеркнул бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что наемники разговаривали исключительно на испанском.

Ранее четверо мексиканских наемников, воевавших в рядах ВСУ в бригадах «Магура» и «Хартия», погибли в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине.