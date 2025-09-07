Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:03, 7 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали необходимые для укрепления иммунитета осенью продукты

Эксперт Роскачества Махова: Тыквы и груши помогают укрепить иммунитет осенью
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Glom / Shutterstock / Fotodom

Тыквы, кабачки, яблоки и груши помогают укрепить иммунитет человека осенью перед приходом холодов, сообщила руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. О подготовке организма к погодным изменениям специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«С наступлением осени организм сталкивается с тройной нагрузкой: сокращением светового дня, похолоданием и повышением риска сезонных заболеваний. Растительные продукты, богатые витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, помогают мягко перестроить работу всех систем и укрепить иммунитет перед холодами. Поэтому осенью особенно важно включить в рацион сезонные овощи и фрукты», — объяснила эксперт.

Тыквы, кабачки, морковь, свекла, яблоки и груши содержат именно те микроэлементы, которые необходимы нам в этот период. Они богаты витаминами А и С, калием и железом, что особенно важно для поддержания энергии и укрепления защитных сил организма

Олеся Маховаруководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества

Махова также посоветовала обратить особое внимание на продукты, богатые клетчаткой, в числе которых цельнозерновые крупы и бобовые культуры. Они помогают нормализовать пищеварение, отметила эксперт. Кроме того, по ее словам, они дают длительное чувство сытости и помогают поддерживать энергию в течение дня.

«Важную роль в осеннем рационе играют и растительные жиры. Орехи, семена льна, подсолнечника и тыквы, нерафинированные растительные масла содержат необходимые жирные кислоты, которые помогают сохранять эластичность кожи и волос, что особенно актуально при включении отопления и снижении влажности воздуха», — рассказала Махова.

Также специалист рекомендовала включить в свой рацион ферментированные растительные продукты для повышения защитных сил организма.

Важно не торопиться с кардинальными переменами в питании, а постепенно внедрять разнообразные растительные компоненты. Такой подход к изменению рациона позволит организму адаптироваться к новым продуктам без лишнего стресса и напряжения

Олеся Маховаруководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества
Материалы по теме:
Польза и вред клубники для здоровья: сколько можно есть в день, кому противопоказана
Польза и вред клубники для здоровья:сколько можно есть в день, кому противопоказана
9 июня 2025
Как приготовить компот из красной смородины: лучшие рецепты, советы по выбору ягод
Как приготовить компот из красной смородины:лучшие рецепты, советы по выбору ягод
28 августа 2025

Ранее эксперт по оздоровлению, сексолог Лариса Никитина заявила, что секс помогает иммунитету защищать организм от инфекций. Правда, как подчеркнула специалист, оздоровительный эффект сохраняется максимум на сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ

    Путешествующий по миру турист описал жителей в Румынии фразой «любят русских»

    В Германии заявили о неспособности страны защитить саму себя

    Депутат Рады предупредил о новой проблеме на Украине

    Отказ Зеленского от визита в Москву назвали слабостью

    Вэнс описал Трампа словами «у него нет выключателя»

    Россиянам назвали необходимые для укрепления иммунитета осенью продукты

    В Киеве загорелось здание кабмина

    Россиянин пострадал при атаке БПЛА

    Кадыров раскрыл позицию по остановке боевых действий в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости