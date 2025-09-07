В ДНР рассказали об ожесточенных боях на одном направлении

Пушилин заявил об ожесточенных боях на краснолиманском направлении

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об ожесточенных боях на одном направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушилин заявил, что ожесточенные бои идут на краснолиманском направлении. По его словам, боевые действия проходят уже у населенного пункта Красный Лиман.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ безуспешно попытались атаковать в направлении Щербиновки в ДНР. «Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений», — сказал он. Глава ДНР добавил, что бои также идут с южной стороны ранее освобожденного населенного пункта Клебан-Бык.

