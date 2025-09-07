Бывший СССР
В ДНР рассказали об ожесточенных боях на одном направлении

Пушилин заявил об ожесточенных боях на краснолиманском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об ожесточенных боях на одном направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушилин заявил, что ожесточенные бои идут на краснолиманском направлении. По его словам, боевые действия проходят уже у населенного пункта Красный Лиман.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ безуспешно попытались атаковать в направлении Щербиновки в ДНР. «Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений», — сказал он. Глава ДНР добавил, что бои также идут с южной стороны ранее освобожденного населенного пункта Клебан-Бык.

