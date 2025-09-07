В Германии призвали запастись равиоли на десятки миллионов евро на случай войны

Глава Федерального министерства сельского хозяйства, продовольствия и родины ФРГ Алоис Райнер призвал запастись консервированными равиоли и чечевицей на случай потенциальной войны. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Министр заявил, что для него продовольственная безопасность играет не меньшую роль в подготовке страны к возможному конфликту, чем поставки военного оборудования. Райнер отметил, что ранее Германия полагалась на запасы необработанных продуктов на случай чрезвычайных ситуаций. Обычно это были зерно и сушеная чечевица, однако их слишком долго готовить в условиях кризиса.

Руководитель ведомства предложил план на десятки миллионов евро для обеспечения страны новыми консервами. Райнер заявил, что его предложение обойдется бюджету в 90 миллионов евро (8,6 миллиарда рублей). При этом политик отметил, что запасы нужны не только на возможные военные нужды, но и на случай непредвиденных ситуаций вроде стихийных бедствий или аварии на АЭС.

