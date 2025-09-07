Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 7 сентября 2025Мир

В Германии призвали запастись равиоли на десятки миллионов евро на случай войны

WP: Министр сельского хозяйства ФРГ призвал запастись равиоли на случай войны
Никита Савин
Никита Савин

Фото: frantic00 / Shutterstock / Fotodom

Глава Федерального министерства сельского хозяйства, продовольствия и родины ФРГ Алоис Райнер призвал запастись консервированными равиоли и чечевицей на случай потенциальной войны. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Министр заявил, что для него продовольственная безопасность играет не меньшую роль в подготовке страны к возможному конфликту, чем поставки военного оборудования. Райнер отметил, что ранее Германия полагалась на запасы необработанных продуктов на случай чрезвычайных ситуаций. Обычно это были зерно и сушеная чечевица, однако их слишком долго готовить в условиях кризиса.

Руководитель ведомства предложил план на десятки миллионов евро для обеспечения страны новыми консервами. Райнер заявил, что его предложение обойдется бюджету в 90 миллионов евро (8,6 миллиарда рублей). При этом политик отметил, что запасы нужны не только на возможные военные нужды, но и на случай непредвиденных ситуаций вроде стихийных бедствий или аварии на АЭС.

Ранее сообщалось, что большинство немцев высказали недовольство работой Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ. Согласно опросу института INSA, 59 процентов граждан недовольны его политикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Депутат Рады назвала ложью слова Сырского о возвращении территорий под Покровском

    На Украине опровергли слова Сырского об успехах ВСУ на покровском направлении

    В Германии призвали запастись равиоли на десятки миллионов евро на случай войны

    Политический эксперт рассказал об упущенном Зеленским шансе завершить конфликт

    В Молдавии назвали высокую цену дружбы с Европой

    В Германии рассказали о неспособности Берлина защитить Украину

    Названы встречающиеся чаще всего у зумеров заболевания

    В МИД ответили на слова Каллас о техническом отставании России

    Патрушев заявил о подрыве «Северных потоков» диверсантами с опытом в Балтике

    Нарколог нашел связь между курением подростков и их наркоманией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости