Пожар в здании кабмина Украины разгорелся на площади более квадратного километра

Глава МВД Украины: Пожар в здании кабмина локализован на площади 1 кв. км

Пожар в здании кабмина Украины на улице Михаила Грушевского в Киеве локализован на площади более одного квадратного километра. Об этом сообщил в Telegram глава МВД страны Игорь Клименко.

«[Ночью произошло] попадание в здание правительства Украины. Спасатели локализовали пожар площадью более одной тысячи квадратных метров и продолжают его тушение», — заявил украинский министр внутренних дел.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено более 400 спасателей и около 100 единиц техники.

Здание правительства Украины в Киеве горит уже несколько часов после атаки Вооруженных сил России на украинскую столицу.