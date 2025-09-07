В Москве назвали число участников крестного хода

Сучков: 40 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Москве

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков назвал число участников крестного хода. По его данным, в шествии были замечены 40 тысяч человек, передает ТАСС.

Сучков отметил, что в столице впервые за много лет состоялся крестный ход в память о московских святых. До этого стало известно, что общегородской крестный ход в день празднования Собора Московских святых состоялся 7 сентября.

Подчеркивалось, что процессия с участием тысяч верующих выдвинулась по Соймоновскому проезду к Пречистенской набережной и далее направилась в сторону Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута составила около шести километров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил шествие.

Ранее подготовка к крестному ходу в Москве с патриархом Кириллом попала на видео.