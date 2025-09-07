Экономика
10:29, 7 сентября 2025Экономика

В Москве объявили о готовности к новому отопительному сезону

Мэр Собянин объявил, что Москва готова к новому отопительному сезону
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что город готов к новому отопительному сезону. В мессенджере Max он отметил, что с мая по август профилирующие службы подготовили 74 тысячи зданий.

По сведениям Собянина, в рамках региональной программы капремонта удалось обновить системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах.

«Отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов. На ТЭЦ создали запасы резервного топлива — при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели», — написал мэр столицы.

Он подчеркнул, что в полной готовности находятся 157 автомобильных баз коммунальной техники.

Ранее власти Москвы аргументировали решение не возвращать отопление на время майского похолодания. Тогда объяснили, что сам процесс перевода системы теплоснабжения в зимний режим занял бы больше времени, чем длилась погодная аномалия.

