В посольстве России назвали ответственных за последствия атаки БПЛА в Швеции. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что атаки дронов на российское посольство и торговое представительство в столице Швеции продолжаются уже более года. При этом местная полиция не выявила исполнителей или организаторов данных акций.

Таким образом шведские власти не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий, закрепленные Венской конвенцией, указывается в посте. Кроме того, они нарушают собственное законодательство, поскольку над посольством и торговым представительством России установлена бесполетная зона. «Вся ответственность за последствия этой ситуации лежит на шведской стороне», — заявили в посольстве.

Ранее в сентябре представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на атаку БПЛА на российское посольство в Швеции.