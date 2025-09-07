Захарова отреагировала на атаку БПЛА на российское посольство в Швеции

Захарова: Швеция утрачивает контроль за внутренней и внешней безопасностью

Власти Швеции стали утрачивать контроль за внутренней и внешней безопасностью после вступления скандинавской страны в состав Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова после очередной атаки с использованием БПЛА на посольство РФ в Стокгольме. Ее слова приводит газета «Известия».

Несмотря на обещания местных властей пресекать подобные нападения на здание российской дипмиссии, такого рода инциденты все равно продолжаются, посетовала Захарова. «Видимо, после вступления Швеции в НАТО она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью», — констатировала представитель российского МИД.

В 2025 году в шведской столице было совершено несколько нападений на здание посольства России. Первая атака с использованием беспилотника произошла в конце весны. Тогда БПЛА сбросил на здание российской дипмиссии емкость с краской. Она упала на площадку перед главным входом.

В воскресенье, 7 сентября, неизвестные вновь задействовали дрон в нападении на посольство России. Злоумышленники сбросили на здание пластиковый пакет с краской. Личности организаторов атаки установить пока не удалось. После первого нападения Захарова сообщила о подготовке ноты протеста из-за акта вандализма. Она призвала власти Швеции взять под контроль деятельность «своих ультрас» и четко выполнять обязательства о дипломатических сношениях в рамках Венской конвенции.