В США потребовали от Европы ввести вторичные санкции против России

Глава Минфина США Бессент: Мы готовы усилить санкции против России вместе с ЕС

США готовы усилить экономические рестрикции против России, но только при условии, если Европейский союз (ЕС) также введет вторичные санкции против Москвы. Об этом в беседе с телеканалом NBC заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами. (...) Если США и ЕС смогут ввести больше санкций, вторичных тарифов в отношении стран, которые покупают российскую нефть», — заявил американский министр.

Он выразил уверенность, что отказ Европы от закупки углеводородов российского происхождения позволит быстро достичь урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что представители ЕС обсудят новые санкции против России в ходе визита в Вашингтон 8 сентября. Отмечается, что делегацию возглавит посланник Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.