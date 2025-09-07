Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:41, 7 сентября 2025Мир

В США раскрыли реакцию Зеленского на предупреждение Путина

Дэвис: Заявление о последствиях отправки войск ЕС на Украину испугало Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Слова российского президента Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину испугали украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

«Россия легко может сказать "нет" западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться», — выразил мнение эксперт.

Как утверждает Дэвис, Зеленский, скорее всего, отправится к западным союзникам, чтобы убедить их проигнорировать предупреждение Путина. Он добавил, что украинский президент слепо верит в то, что говорят ему европейцы и Вашингтон, несмотря на то, что оттуда слышны противоречивые высказывания. «А надо всего лишь послушать [Москву]», — резюмирует Дэвис.

Ранее Путин заявил, что военный контингент стран НАТО на территории Украины в случае его появления станет законной целью для Вооруженных сил (ВС) России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Петербуржцы пожаловались на запах химии и лекарств. Окутавшая город вонь вызвала у жителей слезотечение

    В США раскрыли реакцию Зеленского на предупреждение Путина

    В Кремле раскрыли отношение собеседников Путина к его диалогу с Трампом

    В Германии спрогнозировали последствия встречи Зеленского с Путиным в Москве

    Польша задействовала самолеты на фоне «активности России на Украине»

    Разведчик рассказал о сражающихся за ВСУ наемниках из трех стран

    Мошенники разработали новую схему получения доступа к «Госуслугам»

    Трое рабочих погибли при детонации на шахте в Хабаровском крае

    В Минпросвещения прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах

    Во Франции заявили о срыве Путиным плана Макрона по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости