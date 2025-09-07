Мир
08:58, 7 сентября 2025Мир

Захарова рассказала о применении Северной Кореей БПЛА во время визита Лаврова

Захарова: Дроны использовались для мониторинга пляжа при визите Лаврова в КНДР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Беспилотники использовались для мониторинга пляжа в курортной зоне в Северной Корее во время июльского визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом рассказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова пообщалась с журналистами на полях международного форума «Крылья Сахалина».

«Мы недавно были в КНДР, министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров посещал с визитом. Одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где по берегу пляжа осуществляли функцию мониторинга беспилотники», — отметила она.

По словам Марии Захаровой, сегодня нет страны, которая не уделяет приоритетного внимания сфере БПЛА.

Ранее издание Bloomberg написало, что национальное управление по туризму Северной Кореи временно запретило иностранным гражданам посещать прибрежную туристическую зону Вонсан-Кальма после визита Сергея Лаврова на курорт. Глава МИД посетил северокорейский курортный город во время поездки в КНДР, в ходе которой встретился с лидером страны Ким Чен Ыном.

Также сообщалось, что при встрече Лавров пошутил, что ни он, ни Ким Чен Ын так и не бросили курить.

