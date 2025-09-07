Бывший СССР
Зеленский обсудил с Макроном совместный ответ на ночную атаку по Украине

Зеленский обсудил с президентом Франции Макроном ответ на атаку по Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с лидером Франции Эммануэлем Макроном и обсудил совместный ответ на ночную атаку по стране. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Обсудили ночной российский обстрел. (...) Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа», — говорится в публикации.

Зеленский также добавил, что Киев продолжает готовить совместно с Францией меры по укреплению украинской обороны.

Здание правительства Украины на улице Михаила Грушевского в Киеве горит уже несколько часов после атаки Вооруженных сил России на украинскую столицу. По последним данным, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, к тушению огня привлекли вертолет.

