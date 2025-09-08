16-летний спортсмен умер во время велогонки во Франции

16-летний велогонщик Ноа Сартис умер во время велогонки, проходившей во французском Курсмоне на западе страны. Об этом сообщает RMC Sport.

Француз 7 сентября участвовал в соревнованиях для спортсменов не старше 17 лет. Сартис находился в лидирующей группе, когда у него остановилось сердце. После этого спортсмен упал на землю, а медики оперативно оказали ему первую помощь. Спасти велогонщика не удалось.

Причины произошедшего выясняются. После смерти Сартиса в Курсмоне была отменена гонка для взрослых спортсменов, запланированная на тот же день.

В 2020 году российский велогонщик Павел Свешников умер во время Гран-при Москвы в Крылатском. Он потерял сознание во время соревнований и упал на вираже.