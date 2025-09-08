Глава Минфина США пригрозил «врезать по морде» коллеге

Politico: Бессент пригрозил ударить в лицо главу одного из ведомств США

Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил ударить в лицо главу Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулте во время одного из мероприятий. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, на прошлой неделе состоялся ужин в элитном закрытом клубе президента США Дональда Трампа, в котором приняли участие около 30 человек, включая глав министерств, представителей американской администрации и советников главы государства.

Как сообщают источники, в один момент между Бессентом и Пулте произошла словесная перепалка, однако информация о том, кто из них ее начал, разнится. При этом отмечается, что причиной конфликта стало то, что министру финансов рассказали, что Пулте якобы говорит разные гадости о нем американскому лидеру. По словам источников, во время конфликта Бессент сквернословил и пригрозил Пулте, что «врежет ему по чертовой морде».

Пулте был в шоке от произошедшего, и даже совладельцу клуба Омаду Малику пришлось вмешаться. Бессент поставил ему ультиматум, что в здании может остаться либо он, либо Пулте. Чтобы урегулировать конфликт, Малик разнял чиновников, а потом отвел главу Минфина в другую часть здания, чтобы тот успокоился. Во время ужина Бессент и Пулте сидели на разных концах стола, и ссор между ними больше не возникало.

24 апреля стало известно, что Бессент и американский миллиардер Илон Маск вступили в яростный спор с нецензурной лексикой на глазах Трампа. По словам двух свидетелей, в какой-то момент Бессент крикнул: «Пошел ты *****», а Маск ответил: «Скажи погромче».

