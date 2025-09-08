Спорт
16:52, 8 сентября 2025Спорт

Бразильский футболист «Зенита» рассказал о кошмарной вещи в России

Бразильский вингер «Зенита» Энрике заявил, что в России ему не нравится климат
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бразильский вингер петербургского футбольного клуба «Зенит» Луис Энрике рассказал о том, что ему не нравится в России. Его слова приводит издание O Globo.

По словам игрока, он быстро адаптировался к жизни в России, однако привыкнуть к местной погоде ему до сих пор крайне трудно. «Мы, бразильцы, живущие в Рио, где всегда солнечно, плохо переносим холод. Стадион "Зенита" теплый и с крышей, но когда мы едем на другие стадионы, там минус пять или минус десять градусов. Это просто кошмар!» — заявил Энрике.

Также футболист отметил, что соотечественники в команде помогли ему быстрее освоиться в новой команде. «Я очень хорошо привык к российскому футболу, потому что в "Зените" много бразильцев. Ребята, которые играют тут уже пять-шесть лет, помогают мне каждый день», — добавил он.

Луис Энрике перешел в «Зенит» в январе этого года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

Ранее бразильский футболист московского ЦСКА Келлвен рассказал о процессе адаптации в российской столице. Игрок отметил, что самыми сложными были первые две недели в Москве, но затем все наладилось.

