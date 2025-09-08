Десятки машин силовиков для поиска беглеца из российского СИЗО попали на видео

Появились кадры с машинами силовиков, которые ищут сбежавшего из СИЗО террориста

Десятки машин силовиков, припаркованных вдоль Чусовского тракта в Свердловской области, попали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует E1.

На кадрах видны автомобили ФСИН, а также гражданские машины. Все они припаркованы перед железнодорожным переездом.

По данным издания, в настоящее время сотни сотрудников полиции и поисковиков прочесывают лес, чтобы найти и задержать Ивана Корюкова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Предварительно, беглец находится в поселке Рудный. он вооружен ножом.

Ранее сотрудники силовых структур поймали его напарника — Александра Черепанова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Молодой человек был задержан у Медного под Екатеринбургом.

О побеге двух террористов из СИЗО-1 в Екатеринбурге стало известно 1 сентября. По предварительной информации, они выбрались из камеры, взломали чердак в шестом корпусе и ушли по крышам церкви, СИЗО и больницы.