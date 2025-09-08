Ценности
Екатерина Варнава вышла на сцену без штанов

40-летняя актриса Екатерина Варнава вышла на сцену в блестящем боди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава вышла на сцену в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,4 миллиона подписчиков.

40-летняя бывшая звезда шоу Comedy Woman предстала на размещенном снимке в блестящем боди, отказавшись от штанов. Помимо этого, звезда надела ботфорты в тон, завершив образ длинным шлейфом с бахромой. Внешний вид Варнавы украшала массивная корона.

Ранее в сентябре Екатерина Варнава сняла с себя юбку на улице. Бывшая звезда шоу Comedy Woman предстала перед камерой во время прогулки.

