06:01, 8 сентября 2025

Экс-замминистра обороны примет участие в следственных действиях по уголовному делу

РИАН: Следственные действия с участием Тимура Иванова запланированы на неделе

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов примет участие в следственных действиях по уголовному делу о получении взяток, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«На неделе запланированы следственные действия с участием Иванова», — заявил собеседник агентства.

Он не уточнил подробности. Следственные действия могут включать в том числе допрос или очную ставку во время сбора доказательств дознавателем или следователем.

У Иванова два уголовных дела. 27 августа стало известно, что следователи возбудили против него новое дело по факту незаконного хранения оружия.

1 июля Московский городской суд приговорил экс-замглавы Минобороны к 13 годам лишения свободы.

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. Его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.

