10:07, 8 сентября 2025Спорт

Головин рассказал о связанной со сборной России мечте

Александр Головин: Мечтаю сыграть со сборной России на крупном турнире
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о мечте, связанной со сборной России по футболу. Его слова приводит ТАСС.

«Моя мечта в сборной России — возвращение к официальным матчам, поучаствовать вместе с командой на крупном международном турнире», — заявил игрок.

Головин также поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина. «Я не могу сказать чего-то плохого о любом тренере. У меня еще, в принципе, за карьеру не было тренера, чтобы я мог сказать что-то плохое о нем», — отметил Головин.

7 сентября сборная России на выезде разгромила Катар со счетом 4:1. Головин забил первый мяч российской команды.

    Все новости