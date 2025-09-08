Лавров поискал Лабубу в резиденции Путина в Пекине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поискал Лабубу в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, которая была предоставлена для переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующее видео публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Помещение резиденции украсили яркими матрешками и другими фигурками. Однако Лавров удивился отсутствию упомянутых игрушек, которые недавно стали популярны у молодежи. «А где Лабубу?» — поинтересовался глава МИД.

Ранее сенатор, зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева предложила запретить в России Лабубу. По ее словам, такие игрушки негативно воздействует на психику ребенка.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил желание приобрести Лабубу со своим лицом. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) официальный представитель Кремля признался, что хотел бы подарить такую игрушку своим дочерям.