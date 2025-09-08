Ценности
12:32, 8 сентября 2025

Лавров поискал Лабубу в резиденции Путина в Пекине

Глава МИД РФ Лавров удивился отсутствию Лабубу в резиденции Путина в Пекине
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поискал Лабубу в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, которая была предоставлена для переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующее видео публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Помещение резиденции украсили яркими матрешками и другими фигурками. Однако Лавров удивился отсутствию упомянутых игрушек, которые недавно стали популярны у молодежи. «А где Лабубу?» — поинтересовался глава МИД.

Ранее сенатор, зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева предложила запретить в России Лабубу. По ее словам, такие игрушки негативно воздействует на психику ребенка.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил желание приобрести Лабубу со своим лицом. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) официальный представитель Кремля признался, что хотел бы подарить такую игрушку своим дочерям.

    Все новости