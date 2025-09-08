Лишенный российского гражданства блогер решил оспорить налоговый долг

Блогер Субо подал иск в арбитражный суд с целью оспорить налоговый долг

Блогер Субхан Мамедов (известный как Субо), лишенный российского гражданства и обвиняемый в неуплате налогов, подал иск в арбитражный суд Московской области. Информация об этом доступна на сайте судебной инстанции.

Согласно картотеке, Мамедов подал иск к инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по городу Мытищи. Блогер требует признать частично незаконным ее решение от 21 марта 2025 года.

Как уточняет агентство «Москва» в Telegram, Мамедов оспаривает решение мытищинской ФНС начислить ему задолженность по уплате налогов. «Субо пытается отменить решение налоговой, которая насчитала ему многомиллионный долг», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Мамедов не оплатил налоги на сумму более 50 миллионов рублей. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Его объявили в розыск.

В феврале Мамедова лишили гражданства России. Такую меру к блогеру применили после проверки, начатой из-за его провокационных видео, унижающих честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов.