18:16, 8 сентября 2025Спорт

Лучшего бомбардира КХЛ отстранили на два матча за неявку на церемонию закрытия сезона

Хоккеиста Ливо отстранили на два матча за пропуск церемонии закрытия сезона КХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Нападающий челябинского «Трактора» канадец Джошуа Ливо был дисквалифицирован на два матча за неявку на церемонию закрытия сезона 2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Решение об отстранении игрока было принято в понедельник, 8 сентября. В результате Ливо пропустит матчи с нижнекамским «Нефтехимиком» и петербургским СКА.

Церемония закрытия сезона КХЛ прошла 29 мая. На ней Ливо был признан самым ценным игроком минувшего регулярного чемпионата. В прошлом сезоне он выступал в уфимском «Салавате Юлаеве», забросив 49 шайб и сделав 31 результативную передачу в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги в прошедшем сезоне.

В феврале Ливо удалили до конца выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады». Спортсмен сначала получил двухминутный штраф за неспортивное поведение, а затем дисциплинарный штраф до конца игры за оскорбление судей.

