Экс-нардеп Олейник: Сенатор США Грэм находится на зарплате у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и украинские власти финансируют деятельность сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом рассказал в беседе с изданием «Ридус» бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Грэм действительно находится у Зеленского на серьезной зарплате. Сенатор в 70 лет часто ездит на Украину, горячо защищает Зеленского и призывает к продолжению бойни. Естественно, все это он делает не бесплатно», — заявил экс-нардеп.

Он добавил, что поскольку большая часть средств украинского бюджета состоит из западной помощи, то финансирование деятельности американских и европейских политиков является формой отката.

Ранее Грэм заявил, что Трамп готовится отменить запрет на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России. Грэм полагает, что мера давления якобы необходима для ускорения мирного процесса.