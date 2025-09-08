Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:16, 8 сентября 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о финансируемом Зеленским сенаторе США

Экс-нардеп Олейник: Сенатор США Грэм находится на зарплате у Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и украинские власти финансируют деятельность сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом рассказал в беседе с изданием «Ридус» бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Грэм действительно находится у Зеленского на серьезной зарплате. Сенатор в 70 лет часто ездит на Украину, горячо защищает Зеленского и призывает к продолжению бойни. Естественно, все это он делает не бесплатно», — заявил экс-нардеп.

Он добавил, что поскольку большая часть средств украинского бюджета состоит из западной помощи, то финансирование деятельности американских и европейских политиков является формой отката.

Ранее Грэм заявил, что Трамп готовится отменить запрет на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России. Грэм полагает, что мера давления якобы необходима для ускорения мирного процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились сообщения об ударе ВС России «Искандером» по зданию кабмина Украины

    ЦБ резко поднял курс доллара

    Депутаты предложили отдавать товары с неверной ценой бесплатно

    Нападение с топором на мужчину в Москве попало на видео

    Кейт Мосс убрала фекалии за собакой в сумку за 3,8 миллиона рублей

    На Украине рассказали о финансируемом Зеленским сенаторе США

    Лучшего бомбардира КХЛ отстранили на два матча за неявку на церемонию закрытия сезона

    Самолет рухнул рядом с трассой в Подмосковье

    Исполнительницу хита «Матушка» предложили отправить в мировой тур

    Учительница провела на больничном 16 лет и все это время получала полную зарплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости