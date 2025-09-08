Экономика
15:05, 8 сентября 2025Экономика

Назван российский регион с самыми подешевевшими машинами

ЦБ: В Сибири легковушки дешевели летом сильнее, чем в целом по России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Сибирском федеральном округе (СФО) цены на новые легковые автомобили летом 2025 года снижались стремительнее, чем в целом по России. Об этом говорится в докладе Центробанка (ЦБ) под названием «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка РФ».

В регуляторе связали подобную тенденцию прежде всего с маркетинговой активностью местных дилерских центров. Автодистрибьютеры в Сибири в июне-августе использовали различные акции и делали скидочные предложения. Подобным образом они смогли простимулировать продажи новых машин в регионе, резюмировали в ЦБ.

Такая тактика принесла свои плоды, отмечается в докладе регулятора. Автодилеры отметили небольшое оживление спроса. Это произошло на фоне смягчения условий по автокредитам, действия госпрограмм и спецпредложений. Местные банки, в свою очередь, указали на незначительное снижение рыночных ставок по такого рода займам. Вкупе с расширением льготных программ эти факторы привели к небольшому наращиванию продаж новых легковушек в Сибири, констатировали в Банке России.

Активное субсидирование дилерами ставок по автозаймам во многом обусловлено масштабным затовариванием на внутреннем рынке. Экс-глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев заявлял, что к началу сентября на российских складах оставались нераспроданными порядка 300 тысяч машин. На этом фоне дилеры пытаются завлечь клиентов пониженными ставками по займам, отмечал глава по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов. В ряде случаев покупателям предлагают кредиты по ставке в 6-7 процентов, что примерно в трое ниже нынешнего уровня ключевой.

Тем не менее говорить о полноценном кредитном ренессансе на российском авторынке пока преждевременно, предупреждают эксперты. Рыночные ставки по автозаймам все еще остаются на заградительном для значительной части населения уровне. В этих условиях, полагает глава «Скоринг бюро» Олег Лагуткин, спрос на автокредиты в стране будет расти «крайне постепенно» во второй половине года после обрушения выдач в январе-июне. На ситуацию продолжит оказывать давление общее подорожание машин в России, что отпугивает многих граждан от приобретения нового авто даже в кредит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
