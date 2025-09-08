Медведев: РФ имеет основания потребовать с Финляндии репарации

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил о праве Москвы вернуться к требованиям к Финляндии о репарациях за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны.

Политик отметил, что после вступления Финляндии в НАТО власти этой граничащей с Россией страны начали попирать подписанные ранее договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с РФ 1992 года. По мнению Медведева, «такой ревизионизм должен быть жестко пресечен», иначе это ставит вопрос о действительности вышеуказанных договоров.

Иными словами, нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков Дмитрий Медведев зампред Совбеза

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Финляндию обязали выплатить 300 миллионов долларов репараций

Бывший президент России также напомнил, что, согласно Парижскому мирному договору, подписанному в 1947 году, Финляндия обязалась выплатить репарации СССР в сумме 300 миллионов долларов США. Фактически же было выплачено лишь 226,5 миллиона долларов, уточнил Медведев.

Эти средства явно не покрывают всего ущерба, который нам нанесла Финляндия Дмитрий Медведев зампред Совбеза

По словам зампреда Совбеза, обозначенная СССР в 1947 году сумма является «жестом доброй воли», который был не оценен, в то время как Верховный суд Карелии оценил ущерб от действий Финляндии в 20 триллионов рублей. Кроме того, он сообщил, что Россия имеет все основания на возвращение к требованиям о репарациях к Финляндии ipso jure (в силу самого права — прим. «Ленты.ру»).

«Тем более что уголовная ответственность за геноцид и военные преступления не предполагает применение принципа сроков давности, а время совершения не влияет на их квалификацию в качестве преступлений против человечности», — указал он.

Сам факт преступлений такого рода намного важнее того, сколько времени прошло с момента их совершения. То же самое — в случае с Хельсинки Дмитрий Медведев зампред Совбеза

Медведев обвинил Финляндию в планировании нападения на РФ

Экс-президент России отметил, что вопрос о репарациях особенно актуален «на фоне раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкрепленной бряцанием оружием». По его словам, из этой страны, «имеющей в анамнезе геноцид славянского населения и местную благодатную националистическую почву, даже быстрее, чем из Украины, вылепили агрессивную "анти-Россию"».

После вступления в НАТО под видом «оборонных» мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас Дмитрий Медведев зампред Совбеза

Финские солдаты на военных учениях НАТО Финские солдаты на военных учениях НАТО. Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

В частности, политик обратил внимание на усиление военной активности в непосредственной близости от границы с Россией: создается штабная структура передовых сухопутных войск НАТО в Лапландии, появляются новые гарнизоны, проводятся крупные военные учения сил Североатлантического альянса, возводятся заградительные сооружения.

Помимо Финляндии, обратил внимание зампред Совбеза, военную активность у границ с Россией также усиливают страны Балтии, Норвегия, Польша. В связи с чем он призвал повысить надежность защиты госграницы, обеспечив фортификационное оборудование.