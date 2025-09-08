Спорт
13:40, 8 сентября 2025Спорт

Плющенко призвал назначить Мостового тренером сборной России вместо Карпина

Плющенко призвал назначить Мостового главным тренером сборной России по футболу
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал назначить Александра Мостового главным тренером сборной России по футболу вместо Валерия Карпина. Его слова приводит «РБ Спорт».

«У нас есть только один царь — Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Карпина», — заявил он.

Фигурист добавил, что этот шаг поможет в развитии российского футбола. «Он готов к этому. Саша — уникальный и как тренер, и как игрок. Надо дать ему возможность двигать наш футбол вперед», — заключил он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала высказывания российского музыкального продюсера Яны Рудковской о ее муже Евгении Плющенко. Тарасова отметила, что продюсер испортит супругу жизнь.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Сборная России может принимать участие только в товарищеских матчах. Такое решение весной 2022 года приняли Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций.

