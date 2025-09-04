Спорт
21:39, 4 сентября 2025Спорт

Тарасова оценила высказывания Рудковской о Тутберидзе и Плющенко

Тарасова считает, что Рудковская высказываниями о Плющенко испортит ему жизнь
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала высказывания российского музыкального продюсера Яны Рудковской о ее муже Евгении Плющенко и о заслуженном тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

В частности, Тарасова негативно оценила слова Рудковской о том, что за время спортивной карьеры в качестве фигуристки Тутберидзе не достигла значимых успехов. «Уже говорила, что знаю, кто такая Этери Георгиевна Тутберидзе. А вот кто такая Рудковская — не знаю. (...) При чем тут мы, из спорта, и она, шоумен?» — заявила тренер.

Тарасову также возмутили заявления продюсера о том, что она является генеральным директором школ фигурного катания «Ангелы Плющенко». «Мне жаль, что она испортит Плющенко всю его жизнь вот такими высказываниями. (...) Он работает лучше, чем Рудковская пишет», — заключила она.

Ранее Рудковская в интервью фигуристке Евгении Медведевой оценила успех Тутберидзе. Продюсер отметила, что Тутберидзе не добилась значимых успехов за время своей спортивной карьеры, однако за счет своего трудолюбия и любви к спорту стала сильным тренером.

