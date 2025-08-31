Рудковская оценила успех Тутберидзе

Продюсер Яна Рудковская оценила успех тренера по фигурному катанию Тутберидзе

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская в интервью фигуристке Евгении Медведевой оценила успех заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Запись беседы доступна на YouTube.

Рудковская отметила, что Тутберидзе не добилась значимых успехов за время своей спортивной карьеры, однако за счет своего трудолюбия и любви к спорту стала сильным тренером. «Она создала прекрасную команду, где есть человек, который занимается прыжками, есть человек, который занимается программами. И она это все менеджерит. (...) Она абсолютнейший фанат фигурного катания. Которая всю свою жизнь, как Тарасова, положила на этот спорт. (...) Она живет только этой работой», — заявила продюсер.

Рудковская добавила, что испытывает к Тутберидзе чувство глубокого уважения. Также она назвала тренера self-made woman (женщина, которая сделала себя сама — прим. «Ленты.ру»).

За свою карьеру Тутберидзе тренировала олимпийскую чемпионку-2014 Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку-2018 Алину Загитову, а также олимпийскую чемпионку-2022 Анну Щербакову,