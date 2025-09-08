Россия
В Госдуме отреагировали на слова главкома ВСУ о превосходстве российских войск

Депутат Колесник: Говоря о превосходстве ВС РФ, Сырский оправдывает поражение
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский говорит о превосходстве российских войск над украинскими, чтобы оправдать поражение на поле боя, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Сырский заявил о том, что «противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях (...) может преобладать в 4-6 раз».

«То, что говорит Сырский принимать всерьез нельзя, но то, что сквозит в его словах, что российская армия сильнее — это неоспоримо. Туман войны никто не отменял, я не знаю точно, во сколько раз больше, но однозначно сильнее наша военная наука, военная мысль. Знаю, что люди, которые находятся на линии соприкосновения, и рядовые офицеры гораздо выше по мастерству, чем ВСУ. Это абсолютно бесспорно», — высказался депутат.

До этого главком ВСУ объявил о внедрении роботов в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, это поможет компенсировать человеческие потери.

