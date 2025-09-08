Силовые структуры
11:15, 8 сентября 2025Силовые структуры

Россиянка рассказала о ночевке в ее доме сбежавших из СИЗО

Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге переночевали в доме дачников
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

Сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге Александр Черепанов и Иван Корюков (внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) переночевали в доме дачников. Рассказ хозяйки этого дома передает E1.RU.

Женщина заметила следы мужчин на участке. При этом в доме они ничего не разгромили, только перерезали провода, чтобы отключить датчики движения. Для проникновения в дом арестанты аккуратно сняли стекло. В жилище они приготовили макароны, помылись в бане и помыли за собой посуду. После ночевки беглецы разделились. Черепанова задержали, а его сообщника до сих пор разыскивают.

Ранее стало известно, что у Корюкова может быть при себе нож.

Об их побеге стало известно 1 сентября. Оба пытались сжечь военкомат. По предварительной информации, они выбрались из камеры, взломали чердак в шестом корпусе и ушли по крышам церкви, СИЗО и больницы.

