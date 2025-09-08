Сотрудница российской аптеки отбилась от грабителя с ножом

В Сургуте мужчина получил 7 лет колонии за нападение на фармацевта

В Сургуте суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя, попытавшегося ограбить аптеку. Об этом сообщает портал «Сургутская трибуна».

По его данным, мужчина пришел в аптеку, выбил деревянную дверь, ведущую в служебное помещение, и напал на консультанта с ножом. Женщина оказала сопротивление, распылив перцовый баллончик в лицо нападавшего. После этого он сбежал.

Ближайшие семь лет россиянин проведет в колонии строгого режима.

