14:26, 8 сентября 2025Силовые структуры

Сотрудница российской аптеки отбилась от грабителя с ножом

В Сургуте мужчина получил 7 лет колонии за нападение на фармацевта
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Сургуте суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя, попытавшегося ограбить аптеку. Об этом сообщает портал «Сургутская трибуна».

По его данным, мужчина пришел в аптеку, выбил деревянную дверь, ведущую в служебное помещение, и напал на консультанта с ножом. Женщина оказала сопротивление, распылив перцовый баллончик в лицо нападавшего. После этого он сбежал.

Ближайшие семь лет россиянин проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Калининграде суд оштрафовал на 110 тысяч рублей военного, избившего бывшую тещу собачьей миской.

