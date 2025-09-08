США отказались от совместных с Европой усилий в отношении России в одной сфере

США проинформировали страны Европы о том, что они отказываются от совместных усилий по борьбе с дезинформацией из России, Китая и Ирана. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников.

«Европейские страны получили уведомление от Госдепартамента на прошлой неделе о том, что США прекращают меморандумы о взаимопонимании, которые были подписаны в последний раз при администрации [экс-президента США Джо] Байдена», — заявили источники издания.

Кроме того, источники газеты также рассказали, что Европа не верит в возможность достичь прекращения огня в украинском конфликте дипломатическим путем и поэтому хочет закрыть небо над Украиной при помощи США. При этом многие страны из «коалиции желающих» на самом деле не желают отправлять свои войска на Украину.